Ex deputato FdI all'Ars

PALERMO – L’ex deputato regionale di Fratelli d’Italia Nicolò Catania è il nuovo subcommissario per la gestione del ciclo dei rifiuti, con incarico fino alla scadenza del commissariamento, prevista il 22 febbraio 2026. Lo ha nominato il governatore Renato Schifani, nel suo ruolo di commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia.

Chi è Nicola Catania

Catania è stato sindaco a Partanna (Trapani), un anno e mezzo fa dovette cedere lo scranno dell’Ars perché ritenuto ineleggibile, al suo posto il primo dei non eletti nella lista di FdI, Giuseppe Bica.

Nel decreto di conferimento dell’incarico si legge che Nicola Catania svolgerà il mandato per il raggiungimenti di alcuni obiettivi: esecuzione del piano regionale di gestione dei rifiuti-stralcio urbani; esecuzione del piano regionale di gestione dei rifiuti-stralcio speciali; iter approvativo definitivo del piano delle bonifiche; rapporti con le Srr in merito all’attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il compenso di Catania

Determinato “un compenso fisso di 50 mila euro annui, oltre alla parte variabile di 50 mila euro annui”.

Dopo l’addio allo scranno di deputato, Nicolò Catania è entrato nello staff del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.