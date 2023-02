Nicola Valente, il jolly imprescindibile del Palermo di Corini

L'esterno rosanero è diventato un elemento essenziale nello scacchiere del tecnico di Bagnolo Mella

2' DI LETTURA

PALERMO – Mentre il Palermo si prepara per la prossima sfida in casa del Sudtirol non mancano, dopo la gara interna contro la capolista Frosinone, gli spunti di riflessione e le ulteriori conferme che arrivano dalle prestazioni dei rosanero. La crescita degli uomini di Corini, in termini sia tecnici che tattici, prosegue e si fa sempre più evidente così come le prestazioni di alcuni singoli che stanno trascinando i rosa verso i i piani alti della classifica.

Tra la classe cristallina di Valerio Verre e la sorpresa Simon Graves contro la compagine di Grosso è emersa anche la super prestazione di Nicola Valente che, dopo un inizio di campionato da comprimario alle spalle di Elia, si è preso la corsia di destra diventando uno degli uomini imprescindibili dell’allenatore di Bagnolo Mella.

UN CAMMINO DA PROTAGONISTA

Dopo una lunga trafila in Serie C per l’esterno classe 1991, ormai alla sua terza stagione in maglia rosanero, si sono aperte le porte del campionato cadetto e sta recitando un ruolo sempre più da protagonista. Il bottino racimolato da Valente finora in campionato è già di tre gol e tre assist, numeri mai realizzati dal giocatore di Zevio nelle sue precedenti stagioni in C a questo punto dell’anno, e con il passaggio al 3-5-2 è diventato un vero e proprio tuttofare della corsia di destra.

Corsa, salto dell’uomo e cross a ripetizione nonché un aiuto essenziale in fase di copertura ne hanno reso un giocatore fondamentale per Corini che, a più riprese, lo ha elogiato rendendone un esempio di dedizione e attaccamento alla maglia. Contro il Frosinone, nonostante la difficoltà del match, Valente è stato uno dei protagonisti assoluti dominando la propria corsia di pertinenza e rendendosi una vera e propria spina nel fianco della retroguardia ciociara.

ETERNO AMORE ROSANERO

Sin dal suo approdo nell’estate del 2020 Valente non ha mai nascosto, con umiltà ed emozione, il proprio orgoglio nel vestire la maglia del Palermo facendone sin da subito una seconda pelle. Un amore sbocciato da subito e corrisposto in pochissimo tempo anche dalla tifoseria che ne ha sempre apprezzato l’impegno in campo e il forte attaccamento ai colori, ora più forte che mai.

Dopo la cavalcata in Serie C della passata stagione, Valente si sta riconfermando anche in una Serie B che, probabilmente, l’ha visto arrivare molto più tardi di quanto avrebbe meritato. Il giocatore rosanero ha saputo aspettare con grande umiltà il proprio momento che, grazie al Palermo e alle sue prestazioni, è arrivato diventando un elemento essenziale dello scacchiere di mister Corini.