Nicolas Cage, l’arresto del figlio: “Perché non andrò a Taormina” VIDEO

Il noto attore parla della sua assenza al Festival attualmente in corso

TAORMINA – “Ciao, Tamarina Film Festival, mi dispiace molto di non poter stare con voi. Apprezzo molto l’onore di essere stato invitato per il film Surfer, ma non posso partecipare per problemi familiari che mi impediscono di muovermi”. Così Nicolas Cage in un un video giustifica la sua assenza al Festival di Taormina (nel video la chiama Tamarina sbagliando) dove avrebbe dovuto presentare oggi il film The Surfer insieme al regista Lorcan Finnegan.

Nicolas Cage, perché non adrà a Taormina

I motivi familiari a cui fa riferimento l’attore riguardano il figlio Weston Coppola Cage, 33 anni, che soffre di disturbi psichici e dipendenze da sostanze stupefacenti, che secondo la polizia di Los Angeles due giorni fa, “ha preso a pugni ripetutamente due persone causando lesioni”.

Weston Coppola Cage, che si è consegnato ieri è stato rilasciato stamattina dietro una cauzione di 150.000 dollari.