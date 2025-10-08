Nicolosi Trasporti rileva la logistica ex Aligrup: garantiti 120 posti di lavoro

Un'operazione da quasi 15 milioni di euro

CATANIA – L’acquisto era nell’aria da tempo, Nicolosi Trasporti ha rilevato i centri logistici ex Aligrup, garantendo i livelli occupazionali, come conferma a LiveSicilia Gaetano Nicolosi, Ad della società.

Nicolosi Trasporti rileva i centri logistici ex Aligrup

I centri logistici della ex Aligrup, il colosso della grande distribuzione che apparteneva a Sebastiano Scuto, sono stati acquistati dalla Nicolosi Trasporti. “Abbiamo confermato tutte le commesse – spiega Nicolosi – ma soprattutto, nessuno dei 120 lavoratori andrà a casa”.

I dipendenti dei centri logistici stanno transitando, con un piano di assunzioni, nel gruppo guidato da Nicolosi, che ha registrato una crescita esponenziale nel fatturato, passato da 36 milioni nel 2021 a 98 milioni nel 2024. Il gruppo è leader in Europa nel settore della logistica, in Tunisia e Bulgaria.

L’operazione di acquisto dei centri ex Aligrup sfiora – secondo quanto ha verificato LiveSicilia – i 15 milioni di euro.

La strategia su Termini Imerese

Nicolosi Trasporti ha rilevato le quote di maggioranza della Bluetec (ex Fiat) di Termini Imerese.

Nicolosi Trasporti è entrata in Blutec con il 70,22% delle azioni, affiancata dalla cooperativa Caec che ha sede a Comiso. Pelligra holding è in minoranza con il 10%.

Lo stabilimento è fermo da 12 anni, ma secondo alcune indiscrezioni, questa acquisizione, insieme alle altre effettuate a Catania, potrebbe ridisegnare le infrastrutture al servizio della logistica decongestionando il porto di Palermo. E lanciando Nicolosi Trasporti ancora più in alto in un settore che, con le opportune strategie, non conosce crisi. Occhi puntati sull’interporto di Termini Imerese, ma non solo.