Nicosia, monsignor Giuseppe Schillaci è il nuovo vescovo

Di origini catanesi, sostituirà Salvatore Muratore. Gli auguri di Monsignor Luigi Renna e di Monsignor Salvatore Gristina

CATANIA – Monsignor Giuseppe Schillaci sarà il nuovo vescovo di Nicosia: il prelato, originario di Adrano, era vescovo di Lamezia Terme dal 2019. La decisione di Papa Francesco arriva dopo la rinuncia del governo pastorale di Nicosia da parte di monsignor Salvatore Muratore, per raggiunti limiti d’età.

Chi è monsignor Schillaci

Schillaci, 64 anni, ha compiuto gli studi in filosofia a Catania e ha poi iniziato il percorso formativo nel Pontificio Seminario Francese a Roma. È laureato in filosofia alla Pontificia Università Gregoriana e ha ricevuto l’ordinazione presbiteriana nel luglio del 1987, incardinandosi nell’Arcidiocesi di Catania. Dopo diversi ruoli, tra cui quello di rettore del Seminario arcivescovile di Catania, è stato nominato da Papa Francesco alla sede vescovile di Lamezia Terme nel maggio 2019, e nel luglio dello stesso anno è stato ordinato vescovo. Sempre in Calabria è stato eletto segretario della Conferenza episcopale.

Gli auguri

Un saluto al nuovo vescovo di Nicosia arriva dalla Curia etnea in un comunicato: “L’arcivescovo della Chiesa di Catania Monsignor Luigi Renna e l’emerito Monsignor Salvatore Gristina, con tutta la diocesi etnea si rallegrano con Monsignor Giuseppe Schillaci oggi eletto vescovo di Nicosia. Figlio di questa Chiesa, formatore amato dai suoi seminaristi catanesi, legato alla sua cara Adrano. Pregano per lui, affinché Cristo Buon Pastore lo conformi a sé per pascere con amore il gregge che gli è stato affidato. Salutano caramente il vescovo Salvatore Muratore, che ha servito con grande carità pastorale la Chiesa di Nicosia”.