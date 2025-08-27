 Niente fondi per il film su Biagio Conte, Mulè attacca la Regione
Niente fondi per il film su Biagio Conte, Mulè attacca la Regione

La nota del vicepresidente della Camera dei Deputati
ROMA – Mancata erogazione dei fondi regionali per il film su Biagio Conte, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (Forza Italia) attacca la Regione con un post sui suoi canali social. “Io ricordo le dichiarazioni e i proclami su Biagio Conte – si legge -. In vita e dopo la morte. Era un esempio, una guida per tutti, di più: merita la Santità! Tutto vero”.

“Poi però – continua la nota – non si trovano in Sicilia, nella Sicilia di Biagio Conte, quattro spiccioli dal bilancio della Regione per aiutare a realizzare nella sua terra un film che racconta la sua storia. Ma davvero la Regione che spende e spande per festini e carnevali non è stata capace di trovare la strada per assicurare il suo contributo? Per finanziarlo non era possibile aggirare le pastoie dell’aula dell’assemblea con una semplicissima delibera di giunta utilizzando il fondo di riserva e poi con calma fare una variazione di bilancio in Assemblea e rimpinguare il capitolo? Allora: volere è potere…a meno che illudendosi di esercitare il “potere” non si perda la testa. E contemporaneamente far perdere a noi la faccia”.

