Montelepre-Palermo chiusa da 12 anni e niente risorse: “Mortificante”

"Una vera beffa" dice il deputato regionale Mario Giambona

PALERMO – “Il finanziamento destinato alla messa in sicurezza del costone roccioso per consentire la riapertura della strada provinciale 1 è stato distolto per finanziare altri interventi: una vera beffa”. È la denuncia del deputato regionale Mario Giambona, vicepresidente del gruppo PD all’Ars, in merito alle condizioni della Montelepre-Palermo, chiusa da 12 anni.

“Una mortificazione”

“Le comunità di Montelepre, Giardinello e Torretta continuano ad essere danneggiate e mortificate” ha detto Giambona durante l’intervento al consiglio comunale straordinario di Montelepre. “Come se non bastassero ben 12 anni di chiusura di questa fondamentale arteria, la cui chiusura arreca danni irreparabili al tessuto economico e sociale oltre che enormi disagi negli spostamenti. Una vera beffa. Uno scippo a danno di questo territorio”.

“Insieme alle comunità interessate e ai gruppi politici locali sensibili al tema abbiamo deciso di intraprendere ogni azione possibile per avviare in tempi rapidi i lavori di consolidamento del costone roccioso – ha concluso l’onorevole – in tal senso ho già attivato tutte le interlocuzioni ai più alti livelli istituzionali per sbloccare questa situazione e ripristinare quanto prima la percorrenza di questa strada, mettendo fine ai disagi vissuti da troppi anni dai cittadini che vivono nei territori interessati”.