Niente vincoli per i negozi in centro? Lagalla approva: “Sarebbe una svolta”

Il sindaco di Palermo dice sì alla modifica inserita nel maxi emendamento

PALERMO – Roberto Lagalla approva la norma proposta nel maxi emendamento all’Ars, sponsorizzata in particolare dall’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, che andrebbe a rimuovere i vincoli per l’apertura di grandi negozi nei centri storici in Sicilia. Per il sindaco di Palermo questa modifica “rappresenterebbe una svolta” per la città.

“Ecco perché sarebbe una svolta”

Lagalla sottolinea che questa modifica “potrà rivitalizzare molte aree delle città siciliane“. “Mi aspetto – afferma – che l’arrivo di grandi firme, anche internazionali, possa contribuire ad aumentare i livelli occupazionali nell’Isola e i flussi turistici verso le nostre città. Per questa ragione, l’augurio è che la norma possa essere presto votata all’Ars (il prossimo appuntamento in aula è fissato per l’8 gennaio, ndr) per dare un cambio di marcia alle attività produttive siciliane, con la certezza che nuove aperture possano convivere con i negozi storici che rappresentano la tradizione dei nostri territori”, conclude il sindaco.