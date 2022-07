Bastonato e ucciso in strada: passanti riprendono, nessuno interviene

Un venditore ambulante, sposato e con una figlia, per muoversi usava una stampella

Un immigrato ucciso a bastonate, senza che qualcuno intervenisse per salvarlo. Il dramma è accaduto ieri intorno alle 14:30 in Corso Umberto I, la via dello shopping di Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

Alika Ogorchukwu, nigeriano di 39 anni, venditore ambulante, sposato e con una figlia, è stato inseguito da un uomo, 32 anni, originario di Salerno. La scena è stata ripresa dai passanti con i cellulari e dalle telecamere dei negozi.

Il trentaduenne lo ha raggiunto. Il nigeriano aveva problemi di mobilità a causa di un incidente. Si muoveva con una stampella, diventata l’arma dell’assassino. Quando il nigeriano è già a terra gli è saltato addosso e con il ginocchio gli ha schiaccia la testa sulla strada.

“Così lo uccidi”, urlava un passante. L’aggressore è scappato. Gli agenti del commissariato lo hanno fermano. “Ha importunato la mia fidanzata”, ha detto per difendersi.