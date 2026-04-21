Tra i proprietari del Baglio Santa Croce, era impegnato in una missione in Africa

Valderice piange la scomparsa di Antonino Cusenza, per tutti Nino, tra i proprietari del Baglio Santa Croce. L’imprenditore è morto all’improvviso mentre era in Madagascar per una delle missioni che svolgeva per l’associazione “Trapani per il Terzo Mondo”.

Nino Cusenza, la salma tornerà in Italia dal Madagascar

“Nino non è stato solo un uomo, ma un esempio raro di amore e dedizione verso gli altri – si legge sulla pagina Facebook del Baglio Santa Croce – Ha scelto di donare la sua vita a chi aveva più bisogno, portando aiuto, speranza e umanità anche nei luoghi più lontani. Questo era lui… e questo resterà per sempre. In questo momento, la famiglia e i suoi più cari amici stanno provvedendo alle pratiche necessarie per il rientro della salma dal Madagascar all’Italia. Nei prossimi giorni forniremo aggiornamenti sull’arrivo della salma e sulla data dei funerali. Ti vorremo per sempre bene, con immenso amore”.

Il cordoglio del sindaco di Valderice

Dai social arriva il cordoglio di Francesco Stabile, sindaco di Valderice. “Un addio a Nino Cusenza, un cuore senza confini – scrive – La nostra comunità perde non solo un grande uomo, ma un esempio luminoso di umanità. La scomparsa di Nino Cusenza lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di amore che attraversa gli oceani, arrivando fino alla terra del Madagascar, che lui ha tanto amato e servito. Nino, fondatore e presidente dell’Associazione ‘Trapani per il Terzo Mondo’, ha scelto di fare della propria vita un dono costante. Con le sue missioni umanitarie, ha portato speranza dove c’era sofferenza, dimostrando che la solidarietà non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano fatto di gesti concreti e di profonda dedizione verso gli ultimi”.

“Ci ha insegnato che restare umani è la missione più nobile”

“Ci sono vite che si misurano non negli anni vissuti, ma nell’amore che hanno saputo seminare. Nino è stato un instancabile seminatore di bene – continua il primo cittadino – Oltre alla stima per il suo operato, mi legava a Nino un rapporto di affetto profondo e sincero. Ricorderò sempre il suo appellarmi ‘Sinnacu meu’ durante i nostri incontri, la sua umiltà e quella visione del mondo così pura che riusciva sempre ad ispirarmi. Era un legame di stima reciproca che portavo, e porterò, con grande orgoglio nel mio cuore (…) La nostra città onorerà la sua memoria continuando a credere in quei valori di fratellanza che Nino ha testimoniato fino all’ultimo. Buon viaggio, Nino. Grazie per averci insegnato che restare umani è la missione più nobile di tutte”.

Il Comune di Valderice a lutto

Al cordoglio si unisce l’intera amministrazione comunale di Valderice che definisce Nino Cusenza una “figura di grande valore umano e civile”. “Ha dedicato la propria vita alla solidarietà, portando aiuto e speranza in contesti difficili, in particolare in Madagascar – recita il post – Il suo impegno concreto e costante rappresenta un esempio autentico di attenzione verso gli altri e di servizio alla comunità. La sua scomparsa lascia un segno profondo, ma anche un’eredità fatta di valori, generosità e senso di responsabilità che continueranno a vivere nel ricordo di chi lo ha conosciuto”.

LEGGI ANCHE: Il carabiniere Antonio Marasco muore all’improvviso a 57 anni