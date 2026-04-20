Il militare dell'Arma lascia la moglie e due figli

L’Arma dei carabinieri piange la scomparsa di Antonio Marasco, comandante della stazione di Villalba, in provincia di Caltanissetta. Lo stimato luogotenente aveva 57 anni ed è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto mentre si trovava in caserma. Inutili i soccorsi.

Originario di Casteltermini, in provincia di Agrigento, il militare lascia la moglie e due figli. Il sindacato dei carabinieri lo descrive come “un uomo che ha servito il Paese fino all’ultimo istante con dignità e abnegazione”.

Antonio Marasco, il dolore dell’Arma dei carabinieri

“In questo momento di forte sgomento, il SIM Carabinieri desidera esprimere tutta la propria partecipazione a un lutto che colpisce ognuno di noi – recita una nota – La perdita di Antonio non rappresenta solo un vuoto nei ranghi dell’Arma, ma la scomparsa di un pilastro, di un punto di riferimento che per anni ha saputo guidare i suoi uomini con fermezza e rara umanità, diventando un presidio di legalità e ascolto per tutti i cittadini di Villalba”.

“Tutto il sindacato si stringe in un abbraccio fraterno alla moglie e ai due figli, condividendo un dolore che non trova parole, ma che si nutre del ricordo di un uomo esemplare – si legge ancora – Il nostro pensiero va inoltre ai colleghi della stazione e della compagnia, che quotidianamente hanno condiviso con lui l’onere e l’onore del servizio: a loro va la nostra vicinanza più sentita per la perdita di un compagno di vita e di divisa. Onore a te, Antonio. Che il tuo esempio resti vivo in tutti noi”.

Il cordoglio dei Comuni di Casteltermini e Villalba

Gioacchino Nicastro, sindaco di Casteltermini, l’amministrazione e il consiglio comunale hanno espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Antonio Marasco: “La perdita di un uomo delle Istituzioni, nonché di un marito e padre di famiglia, segna profondamente la nostra piccola comunità. Durante i suoi anni di servizio alla nazione, il luogotenente ha incarnato con coraggio e dedizione i valori fondanti dell’Arma: un esempio di fedeltà, onore, senso del dovere e integrità. Alla famiglia Marasco – Falletta e alla grande famiglia dell’Arma dei carabinieri si porgono le più sincere e sentite condoglianze”.

Parole di cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale di Villalba e della sindaca Maria Paola Immordino: “La comunità intera si unisce al dolore dei familiari, dei colleghi e di tutti coloro che lo hanno amato. R.I.P.”.

Carabinieri Sicilia, secondo lutto in pochi giorni

Nei giorni scorsi, un altro lutto aveva colpito l’Arma dei carabinieri. A 44 anni se ne è andato Ettore Sangiorgi, appuntato scelto in forza alla Centrale operativa della compagnia di Palagonia. Il militare si era sentito male mentre si stava recando al lavoro.