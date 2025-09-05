 Ritrovato nel Siracusano il corpo di Nino Cusmano, era scomparso
Ritrovato nel Siracusano il corpo di Nino Cusmano, scomparso domenica

Aveva 73 anni
LA TRAGEDIA
di
CATANIA – Ritrovato in mare il corpo di Nino Cusmano, il catanese di 73 anni scomparso domenica scorsa al largo delle acque di Marzamemi e Noto, nel Siracusano.

Riferisce la testata on line Siracusa Press, che il corpo esanime è stato rinvenuto sulla spiaggia di Punta delle formiche, nella zona dell’isola delle Correnti. Sarebbe stato trovato da un passante. Sul posto sono giunti i militari della guardia costiera e il personale di polizia.

Mercoledì pomeriggio era stata recuperata la barca che aveva utilizzato per la gita in mare, ma lui non era all’interno. 

