Giunta regionale, Nino Garozzo è presidente dello Iacp di Acireale

Avvocato di professione, è stato sindaco della città delle cento campane

CATANIA – La Giunta regionale ha nominato l’avvocato Nino Garozzo, consigliere comunale e già sindaco di Acireale, presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale.

La designazione è stata accolta con favore, anche da esponenti politici e amministratori regionali.

L’onorevole Luca Sammartino, deputato regionale, congratulandosi per la nomina, ha espresso “vivo apprezzamento per l’incarico conferito a un amministratore che ha dimostrato sul campo rilevanti capacità e che rappresenta un punto di riferimento per il territorio delle Aci”.

Parole di sostegno sono arrivate anche dall’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, che ha dichiarato: “Esprimo la più viva soddisfazione per la scelta operata dalla Giunta di Governo. L’avv. Nino Garozzo, che ha dimostrato elevate capacità professionali come amministratore, saprà guidare con autorevolezza l’Istituto Case Popolari di Acireale assicurandone lo sviluppo a favore della collettività”.

L’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale gestisce l’edilizia residenziale pubblica in un ampio comprensorio che comprende, oltre a quello acese, anche i comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, Sant’Alfio, Santa Venerina, Trecastagni, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.

