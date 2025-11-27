Niscemi, aggredisce i poliziotti a un posto di blocco: arrestato

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un 20enne

NISCEMI – Aggredisce i poliziotti a un posto di blocco e viene trovato in possesso di un coltello nel centro storico di Niscemi: arrestato un 20enne. Il giovane deve rispondere adesso di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere.

Il ragazzo, che è stato fermato dagli agenti venerdì scorso nel corso di un controllo nel centro storico di Niscemi, si è scagliato contro i poliziotti colpendoli con calci e pugni e mordendo un agente al braccio. Sequestrato un coltello di 22 centimetri trovato all’interno dell’auto su cui viaggiava.

Il ventenne a quel punto inveiva contro i poliziotti: “Andate a prendere i delinquenti… io non ho fatto niente… pezzi di sbirri… con voi in macchina non ci salgo, possiamo arrivare fino alla morte…”, quindi tentava di allontanarsi dal luogo del controllo e, una volta fermato, si scagliava contro i poliziotti tentando di sottrarre l’arma in dotazione ad uno di essi. Il ventenne è stato portato in commissariato e posto agli arresti domiciliari. Sabato mattina il giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto l’indagato alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.