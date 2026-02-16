Niscemi, il sindaco Conti: “Nessuno speculi sulla tragedia”

L'intervento del primo cittadino

NISCEMI – “Non abbiamo ancora i dati del monitoraggio complessivo sulla frana. Sono in corso le attività, con tutta la strumentazione necessaria a disposizione in Italia”. Lo ha detto il sindaco di Niscemi (Caltanissetta), Massimiliano Conti.

“Aspettiamo gli esiti – ha detto inoltre – per la delimitazione definitiva della zona rossa e di tutti gli immobili che andranno persi, insieme alla loro storia e ai ricordi. E’ un dramma ma dobbiamo essere forti e uniti”.

Il sindaco ha voluto allontanare le ombre di possibili strumentalizzazioni: “Niscemi merita rispetto e ci batteremo per difendere la dignità del popolo. Non voglio polemizzare ma concentrare la mente sulle soluzioni. Qualcuno forse vuole speculare, ma troverà noi a sbarrargli la strada. Chi vuole costruire carriere su questa vicenda troverà il senso di comunità e di fiducia del popolo niscemese. Ci sono atteggiamenti di qualcuno che vuole buttare discredito sulla nostra comunità, su di me e sull’amministrazione. Replicherò a tempo opportuno”, ha detto.

Conti attende che il governo nazionale emani un decreto legge, con una serie di deroghe ai pagamenti. “Sono sicuro – ha concluso – che sia il governo nazionale sia quello regionale avranno una grande sensibilità”.