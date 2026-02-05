 nuovi cedimenti a Niscemi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Niscemi, nuovi cedimenti vicino alla biblioteca Angelo Marsiano

La struttura è sempre più a rischio
IL DRAMMA DELLA FRANA
di
1 min di lettura

CALTANISSETTA – Nuovi cedimenti del terreno si sono verificati stamani lungo il fronte della frana a Niscemi. La zona maggiormente interessata è quella sottostante la biblioteca storica Angelo Marsiano, che conserva oltre 4 mila testi di storia siciliana ma è a forte rischio trovandosi proprio sull’orlo della frana.

Vigili del fuoco ina zione

Nella zona stanno operando i vigili del fuoco del corpo nazionale. Il presidente dell’Iacp di Caltanissetta, Gero Valenza, ha riferito che l’Istituto autonomo case popolari è pronto a mettere a disposizione alloggi liberi per la ricollocazione degli sfollati.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI