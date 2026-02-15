Niscemi, la provinciale è a rischio per la frana: attivato il monitoraggio

Il sistema notificherà alle forze dell'ordine e alle varie amministrazioni, gli eventuali alert

NISCEMI – A Niscemi (Caltanissetta), è stato attivato un sistema di monitoraggio costante lungo tutto il tratto a rischio della Sp11, unica arteria viaria ancora percorribile ma sulla quale pesa il pericolo della frana.

Niscemi, la provinciale è a rischio

L’avvio del monitoraggio è stato comunicato nel corso di una riunione coordinata dalla prefettura di Caltanissetta e al termine di un tavolo operativo con l’amministrazione comunale, Anas, il Libero Consorzio di Caltanissetta, il quarto reggimento genio guastatori e il preposto del commissario straordinario per l’emergenza.

Il sindaco Massimiliano Conti ha riferito che è stata installata una centralina Gnss per i dati satellitari, a cura dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e il sistema di monitoraggio sarà implementato con gps. Sarà collocato un impianto semaforico sul tratto della sp11, per l’inibizione immediata del transito veicolare in caso di aggravamento del fenomeno franoso.

Il sistema notificherà alle forze dell’ordine e alle varie amministrazioni, gli eventuali alert. Sono stati collocati circa cinquanta punti di monitoraggio gps.