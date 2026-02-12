 Niscemi, sopralluogo del procuratore: accertamenti sulla frana
Niscemi, sopralluogo del procuratore: accertamenti degli esperti sulla frana

Le prossime tappe del magistrato Salvatore Vella
l'inchiesta
di
NISCEMI – È durato tutto il giorno il sopralluogo fatto dal procuratore di Gela Salvatore Vella e dai tre consulenti tecnici nominati dalla Procura che indaga sulla frana di Niscemi.

Niscemi, sopralluogo del procuratore

Il magistrato e gli esperti stanno estendendo gli accertamenti a valle del centro abitato per avere un quadro completo della situazione. Il fronte della enorme frana è ben più ampio dei 5 km inizialmente individuati, quindi le analisi si allargano a una porzione di territorio maggiore.

Domani i pm e i consulenti sorvoleranno, con un elicottero della Polizia dotato di telecamere ad alta risoluzione, altri punti di osservazione che non sono raggiungibili via terra perchè gli smottamenti hanno creato canyon e reso impraticabili alcune aree. Da lunedì, poi, cominceranno i primi esami di testimoni, prevalentemente tecnici, che saranno sentiti dai magistrati come persone informate sui fatti.

L’intelligenza artificiale avrà un ruolo nell’indagine per disastro colposo aperta dal procuratore di Gela Salvatore Vella sulla frana di Niscemi. Si tratta di una modalità investigativa del tutto sperimentale che verrà sviluppata dalla polizia di Stato.

