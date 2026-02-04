Niscemi, Urso: “Per le imprese in campo misure sperimentate in Emilia Romagna”

Allo studio l'applicazione della legge 181 sulle aree di crisi ai territori colpiti

RIOMA – Per i danni alle imprese colpite dal disastro di Niscemi, il Mimit sta puntando a delle “misure già sperimentate con successo dopo l’alluvione in Emilia Romagna” ovvero al rispetto delle polizze catastrofali e l’estensione del fondo di garanzia anche per le micro imprese. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine di un convegno di Legambiente.

Urso ha spiegato che questi interventi possono dare “sostegno alle attività produttive delle imprese che devono il più velocemente possibile riprendere la propria attività”.

Al momento è in corso una riflessione sull’assicurazione obbligatoria per le imprese “scattata dal 1 gennaio di quest’anno salvo due categorie dell’industria turistico alberghiera e dell’industria della pesca per cui scatterà per le piccole e medie imprese dal 31 di marzo. Questa riflessione – ha aggiunto il ministro delle imprese e del Made in Italy – serve per capire come coprire anche eventualmente questo nuovo evento catastrofale cioè la mareggiata che a detta di tutti è la prima volta che accade in queste dimensioni in quel territorio. Bisogna coniugare l’esigenza di rendere universale e quindi più accessibile a tutti lo strumento dell’assicurazione con quella della copertura del rischio”.

Più in dettaglio, per quanto riguarda il Fondo di Garanzia per le pmi, il Mimit sta riflettendo sulla possibilità di prolungare la durata della garanzia per andare incontro alle imprese a cui è stato sospeso il pagamento dei mutui, oltre ad un rafforzamento degli interventi in favore delle piccole e medie imprese.

Inoltre, è allo studio del Mimit la possibile applicazione della legge 181 sulle aree di crisi ai territori colpiti, sul modello di quanto già fatto per l’alluvione in Emilia-Romagna, per favorire la rapida ripresa delle attività produttive.

Intanto questa mattina Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, è intervenuto in Senato.