Noi con l’Italia, Romano: “Progetto credibile in una fase drammatica”

Al via la terza assemblea nazionale del partito.

ROMA – ‘Assistiamo a grandi trasformazioni geopolitiche ed economiche che dobbiamo interpretare. Cina e India rivendicano un nuovo ruolo e condizionano nuovi assetti. L’Unione europea deve rivedere la propria governance: a Bruxelles e’ prevalsa la burocrazia sulla politica. Serve maggiore coesione, politiche uniformi e condivise. L’evento pandemico e quello bellico russo-ucraino stanno accelerando dinamiche gia’ consolidate. Autosufficienza energetica e alimentare vuol dire occupazione, lavoro, sviluppo sostenibile. Noi con l’Italia vuole farsi interprete di queste priorita’, dicendo come stanno veramente le cose, proponendo idee e soluzioni. Questi temi sono la cifra del nostro impegno politico. Proseguiremo con coerenza su questo percorso’

Cosi Saverio Romano, vicepresidente nazionale di ‘Noi con l’Italia’, intervenendo alla terza Assemblea nazionale del partito dal titolo ‘Il lavoro al centro. Oggi più che mai la sfida dello sviluppo- (Noi con l’Italia noi con l’Ucraina) tenutasi stamane al teatro Centrale di Roma e che è stata aperta dal presidente Maurizio Lupi che ha sottolineato il ruolo di un partito di centro in una coalizione come quella di centrodestra che deve fare sintesi di idee, storie e tradizioni diverse e ribadire il ruolo dell’Unione Europea per garantire pace e benessere in un momento drammatico per le sorti del mondo, ma anche impegnarsi per il welfare e la difesa del lavoro come elemento di dignità dell’uomo e della sua realizzazione. Per Antonello Antinoro, componente del Direttivo nazionale, ‘la perdita dei posti di lavoro durante la pandemia e’ stata traumatica e, con essa, la sua trasformazione, con una digitalizzazione da promuovere e regolamentare, tutelando le categorie che hanno pagato il prezzo piu’ alto e, tra queste,

giovani e donne. Lo smart working va disciplinato affinchè diventi davvero una risorsa e un’opportunità. Altro obiettivo da raggiungere è quello della delegificazione e della sburocratizzazione’.

Presenti, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, Alessandro Colucci, Antonello Antinoro, Roberto Clemente, Massimo Dell’Utri, Nino Foti, Marco Forzese, Pino Galati, Patrizio Lodato, Peppe Ruvolo, Gianpiero Samorì, Lorenzo Tondo