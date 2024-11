Noi Moderati presenta il nuovo simbolo, Romano: “Un nuovo inizio”

Lupi: "Costruito con fatica una nostra casa"

ROMA – Noi Moderati rinnova il proprio simbolo. Il nome del partito in blu su sfondo bianco sovrasta la scritta ‘Popolari per l’Europa’ con un ponte tricolore. È questo il nuovo simbolo presentato oggi a Roma dal presidente Maurizio Lupi in occasione dell’Assemblea nazionale del partito.

“Un nuovo simbolo per un nuovo inizio. Noi Moderati prosegue nel suo percorso di coerenza politica”, è quanto scritto dal coordinatore politico del partito, Saverio Romano, sui suoi profili social.

Lupi: “Il partito si deve aprire”

“Abbiamo costruito con fatica una nostra casa, ma questo partito si deve aprire. Il primo segnale per aprirsi è rinnovarsi, perché le case hanno delle fondamenta solide ma poi possono costruire il primo piano, il secondo, il terzo”, ha detto Maurizio Lupi.

“Senza i moderati, il centrodestra non ha una cultura di governo che gli permetta di guardare al futuro e Giorgia Meloni lo ha compreso da presidente del Consiglio e da leader della coalizione, e insieme a Forza Italia rappresentiamo questa forza importante”, ha sentenziato Lupi.