Noi Moderati, primo congresso provinciale di Palermo

Sabato 5 luglio a Mondello

PALERMO – Primo congresso provinciale di Noi Moderati a Palermo, che chiude il ciclo di congressi provinciali in Sicilia e nel resto del Paese, in vista del congresso regionale che si terrà in autunno. “Noi Moderati cresce nei consensi e si struttura nel territorio, in un rapporto sempre più stretto e organico con amministratori locali, sindaci, consiglieri comunali e in un confronto continuo con elettori e simpatizzanti”, dice una nota.

“Portiamo avanti, grazie all’azione di Maurizio Lupi e di Saverio Romano a livello nazionale, un progetto politico di centro, a sostegno del governo Meloni a Roma e di quello di Renato Schifani in Sicilia”, afferma il coordinatore regionale MAssimo Dell’Utri.

Saranno presenti all’assise di domani, che porterà all’elezione dei coordinatori del partito per la città di Palermo e per la provincia, oltre a Dell’Utri, Alessandro Colucci, responsabile organizzativo nazionale, Ignazio Messina, portavoce nazionale, Antonello Antinoro, vice responsabile nazionale Enti locali, Marianna Caronia, deputata regionale, Michele Nasca, responsabile regionale per i Rapporti con le istituzioni. Concluderà i lavori Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.

Il congresso si terrà domani, sabato 5 luglio, alle 10, presso l’hotel Addaura (Lungomare Cristoforo Colombo) di Mondello.