Le scelte di Albano, Caruso e Ingala

PALERMO – Definiti i vertici degli staff dei tre nuovi assessori regionali nominati nell’ambito del rimpasto di governo. Nuccia Albano (Famiglia), Elisa Ingala (Autonomie locali) e Marcello Caruso (Salute) hanno fatto le loro scelte, limitate in questo momento dalla impossibilità di avvalersi di professionalità esterne.

Le norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili, infatti, impediscono la stipula di nuovi contratti oltre il 30 aprile in caso di assenza del Rendiconto. Il documento non sarà disponibile prima di giugno e così i tre neo assessori si sono affidati agli interni all’amministrazione regionale.

Il capo di gabinetto di Nuccia Albano

Il capo di gabinetto di Albano, come anticipato da LiveSicilia, è Pietro Miosi, dirigente di lunga esperienza che già aveva guidato lo staff di Andrea Messina ai tempi dell’assessorato alle Autonomie locali. Miosi, dopo l’addio di Messina alla Giunta, era stato chiamato da Schifani per il suo ufficio di gabinetto.

L’assessora alla Famiglia Nuccia Albano

Il capo dello staff di Elisa Ingala

Ingala ha deciso per la continuità. Il suo gabinetto viene guidato da Carmen Madonia, dirigente che già aveva assunto l’incarico con l’interim del governatore Renato Schifani all’assessorato alle Autonomie locali. Nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1993, Madonia ha già rivestito il ruolo di capo di gabinetto del presidente della Regione e di altri assessori regionali. Per cinque anni è stata anche dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica.

L’assessora alle Autonomie Locali Elisa Ingala

Il gabinetto di Marcello Caruso alla Salute

Caruso ha confermato alcuni componenti dello staff che fu di Daniela Faraoni. Anche in questo caso confermate le indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi: Giuseppe Sgroi resta nel ruolo di capo di gabinetto, che ricopre fin dai tempi di Giovanna Volo. Resta nello staff anche il funzionario direttivo Marco Fiorella.

L’assessore alla Salute Marcello Caruso

La partita per lo staff di Schifani

Bocce ferme per quanto riguarda le altre posizioni, in particolare quella di capo della segreteria del presidente della Regione. I due nomi in pole position, Fabrizio Tantillo e Simona Vicari, restano al momento nelle loro rispettive posizioni (rispettivamente componente della segreteria particolare ed esperta del governatore). Entrambi, infatti, sono attualmente sotto contratto con la Regione ma un eventuale cambio di incarico rappresenterebbe comunque un nuovo contratto.