Non accetta la fine della relazione, aggredisce e minaccia l’ex

L'uomo stazionava davanti l'abitazione della donna con una tanica di benzina

1' DI LETTURA

VITTORIA (RAGUSA) – Non si è rassegnato alla fine della relazione con la sua compagna e non accetta che lei abbia iniziato un rapporto con un nuovo fidanzato. Da questo sono scaturite delle aggressioni sia fisiche che psicologiche, ma non solo. L’uomo stazionava o transitava davanti all’abitazione della donna con una tanica di benzina in mano. La vittima ha denunciato l’ex, così carabinieri hanno avviato le indagini.

Il tribunale di Ragusa ha notificato ieri all’uomo, Z.S., di Vittoria, 52 anni, il provvedimento di divieto di avvicinarsi alla donna.