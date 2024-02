“Non ignorare i sindaci sui fondi per lo sviluppo e coesione”

La richiesta di Asael, Anci e Ali Sicilia

PALERMO– “I sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni locali non possono essere ignorati nella programmazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione”, con queste parole il presidente dell’Asael Matteo Cocchiara (nella foto), il presidente dell’Anci Paolo Amenta e il presidente dell’Ali Sicilia Domenico Venuti commentano la richiesta di convocazione inoltrata al presidente della Commissione per gli affari europei, che sarà chiamata nei prossimi giorni ad esprimere il primo parere sul patto per l’utilizzo dei fondi FSC da 6,8 miliardi varato nei giorni scorsi dalla giunta regionale e che sarà inoltrata al Governo nazionale nell’ambito della suddivisione del Fondo Sviluppo e Coesione.

“Pur apprezzando l’investimento in grandi opere ed in interventi di sviluppo delle imprese, riteniamo – affermano i rappresentanti delle autonomie – che i fondi del Fsc debbano avere una forte vocazione verso i territori. Per questo abbiamo chiesto alla commissione Ars di essere convocati”.