Non versa l’Iva, sequestro da un milione a imprenditore nel Siracusano

Lo hanno scoperto gli agenti della guardia di finanza

CARLENTINI (SIRACUSA) – Ammontano a oltre un milione di euro gli omessi versamenti Iva scoperti dalla guardia di finanza di Siracusa, che ha sequestrato conti correnti, immobili e autovetture a un imprenditore di Carlentini, nel Siracusano.

Le fiamme gialle hanno eseguito un decreto del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura aretusea. Le indagini hanno accertato che la ditta individuale, che opera nel settore della vigilanza privata, non avrebbe versato l’imposta sul valore aggiunto dal 2017 al 2023. Per tre di queste annualità, è stata superata la soglia di rilevanza penale pari a 250mila euro, che ha fatto scattare la denuncia del titolare per omesso versamento di Iva e il sequestro dei beni.