Nono Tindari Rally, record di iscritti per la gara di scena nel messinese

La competizione è organizzata CST Sport

Il nono Tindari Rally promette uno spettacolo mozzafiato. La gara, in programma nel weekend tra il 21 e il 22 settembre 2024, prevede nuove spettacolari location, tra cui il suggestivo Santuario della Madonna del Tindari e i pittoreschi Laghetti di Marinello. Una competizione che in Sicilia si conferma molto gradita da rallisti e da tantissimi tifosi automobilistici.

Proprio per la nona edizione della gara nel messinese, è stato raggiunto il record stagionale di 126 equipaggi iscritti alla competizione organizzata da CST Sport. La gara, inoltre, è valida per la Coppa Rally di Zona 9 e per il TRZ Autostoriche, ma anche per il Campionato Siciliano Rally organizzato dall’ACI Sport Delegazione Sicilia e per il Trofeo Pirelli Accademia.

Ben 11 le auto di classe regina, ovvero le Rally2-R5 a trazione integrale capaci di regalare grande spettacolo. Da padroni di casa e vincitori dell’edizione 2023 tornano al centro della scena il già Campione Italiano Junior Alessandro Casella affiancato dall’esperto Rosario Siragusano. Da Palermo arriva un altro scudettato nazionale come Marco Pollara, navigato dal peloritano Maurizio Messina. E dal capoluogo siciliano ci saranno anche Salvatore Festosi e il navigatore Luca Severino con la Citroen Saxo VTS (foto in alto), nella classe RS 1.6 PLUS (primato di classe per Festosi all’ultimo Rally Valle del Sosio).

Il programma del 9º Tindari Rally

Sabato 21 settembre sono in programma le verifiche sportive e tecniche fra via del Mare e via Roma ad Oliveri, dalle ore 9.00 lo Shakedown su un tratto di 2,6 km della Ps Moreri Sp119 e alle 15.00 il Briefing obbligatorio presso l’hotel Riviera Azzurra di Oliveri.

L’uscita dal parco assistenza è fissata per le 17.00 mentre la cerimonia di presentazione degli equipaggi dal lungomare di Patti Marina sarà dalle 17.45. Alle 18.11 e alle 20.50 i due passaggi sulla prova speciale “Gioiosa Marea” di 9.20 Km, intervallati dal riordino sull’incantevole lungomare Canapè di Gioiosa Marea ed a seguire il riordino notturno all’ombra del santuario di Tindari ad Oliveri.

Domenica 22 settembre i tre passaggi della classica prova speciale “Moreri” di 5,64 km alle 9.36, 13,33 e 17,30 e della ritrovata e prova tecnica speciale “Santa Maria – Polverello”, anche qui con tre passaggi su 9,40 km alle 9.59, alle 13,56 e 17,53. Un chilometraggio totale di 302,85 di cui 63,03 di tratti cronometrati. Arrivo e cerimonia di premiazione alle 19.00 a Patti in Via Capitano Zuccarello.