Non gli comprano il motorino: 15enne minaccia di morte i genitori

A fare intervenire gli investigatori è stata la madre, che ha chiamato il 112
VITTORIA
di
VITTORIA (RAGUSA) – Agenti di polizia del Commissariato di Vittoria hanno arrestato un 15enne. E’ accusato di reiterati episodi di maltrattamenti, tentata estorsione e minacce gravi nei confronti dei genitori. A fare intervenire gli investigatori è stata la madre che ha chiamato il 112 dopo che il figlio aveva messo a soqquadro la casa.

Era avvenuto in altre circostanze. Il ragazzo avrebbe minacciato con un coltello a scatto il padre. Questo perché il genitore si era opposto alla sua richiesta di avere 1.600 euro per l’acquisto di un ciclomotore. Nonostante il ragazzo fosse sprovvisto di patente di guida.

Stesso atteggiamento davanti alla polizia

Anche in presenza degli agenti di polizia il ragazzo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e violento e a rivolgere minacce di morte ai genitori. Il 15enne è stato arresto e portato in un centro di prima accoglienza a disposizione della Procura per i minorenni di Catania.

