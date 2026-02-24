Notifiche, Buceti (FdI): “Stop agli sprechi, il Comune aderisca al Send”

Sono oltre 6milioni di euro nel 2025

CATANIA – Stop alle notifiche cartacee e via libera al digitale per ridurre i costi a carico del Comune. È la richiesta avanzata da Erio Buceti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha depositato una mozione per impegnare l’amministrazione ad aderire alla piattaforma nazionale SEND, il Servizio Notifiche Digitali.

Secondo i dati riportati nell’atto, la spesa sostenuta dall’ente per le notifiche affidate a Poste Italiane sarebbe particolarmente elevata. Per il 2025 è stata autorizzata una somma di 6.440.986,60 euro, cifra che non comprende il mese di giugno. Nel solo gennaio 2026, a fronte di 28.778 atti notificati, la spesa è stata di 534.146,70 euro, con un costo medio stimato di 18,56 euro per singola notifica.

La proposta punta sull’adesione a SEND – Servizio Notifiche Digitali, piattaforma istituita con la legge 160/2019, che consentirebbe – secondo Buceti – di ridurre il costo a 2 euro per notifica digitale. Applicando lo stesso numero di atti del gennaio 2026, la spesa si sarebbe fermata a circa 57 mila euro, contro oltre mezzo milione.

Oltre al risparmio economico, il consigliere sottolinea i vantaggi per i cittadini, che potrebbero ricevere e consultare atti e sanzioni online tramite SPID, CIE o app IO, con possibilità di pagamento integrato attraverso pagoPA.

Con la mozione, Buceti chiede all’amministrazione di intervenire per ridurre i costi delle notifiche verso persone fisiche e giuridiche, privilegiare il digitale e aderire in via definitiva alla piattaforma SEND.