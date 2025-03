Noto, incidente mortale nella notte: perde la vita un ragazzo di 14 anni

Lo scontro fatale in via Aurispa. Ecco chi era la giovane vittima

NOTO – Incidente mortale nella notte a Noto. Un giovane di 14 anni ha perso la vita. La vittima si chiamava Francesco Mucha. Viaggiava a bordo di uno scooter in compagnia di un altro ragazzo rimasto ferito.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale. L’incidente mortale è avvenuto in via Aurispa nella notte.

Il giovane frequentava l'istituto professionale ARS che sulla propria pagina Fb ha espresso il cordoglio per la scomparsa dell'allievo.

Cordoglio è stato espresso anche dal calcio Avola, che ha postato una foto della piccola vittima: sconvolta l’intera comunità. “Da parte nostra le più sentite Condoglianze alla Famiglia ed alla Comunità Netina tutta, per la scomparsa del giovane Francesco Mucha – si legge nel post -. Riposa in pace piccolo angelo”.