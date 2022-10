Novara: cede un cavalcavia, i lavori erano stati fatti nel 2015

Nessun ferito tra gli occupanti dell'auto.

Il cavalcavia ’25 Aprile’ di Novara ha parzialmente ceduto, e una vettura che stava transitando è finita nella fenditura che si è aperta senza però crollare di sotto. Nessun ferito tra gli occupanti dell’auto. La struttura non era tra quelle monitorate come rischiose dagli uffici comunali ed era stata interessata da lavori di consolidamento nel febbraio 2015. Verificheremo le cause, assicura il sindaco Alessandro Canelli.