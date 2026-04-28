Nove anni fra inchiesta e processo, assolti dall’accusa di rapina

Vittima una turista francese mai venuta in aula

PALERMO – Ci sono voluti quasi nove anni fra inchiesta e processo, nel corso dei quali più volte si è provato a rintracciare la parte offesa. Non si è mai fatta viva. Il tribunale ha assolto Giovanni Cici e Salvatore Romeo dall’accusa di rapina impropria.

Vittima della rapina fu una turista francese a cui strapparono la borsa vicino alla stazione centrale un giorno di agosto del 2017.

Gli avvocati Alessandro Musso e Vincenzo Dina, oltre a respingere le accuse, sin dal primo momento hanno sostenuto che al massimo potesse essere contestato il reato di furto.

L’avvocato Alessandro Musso

In ogni caso non si è mai potuto svolgere un contraddittorio. Nel fascicolo sono sempre rimaste le sole accuse della turista senza che la sua ricostruzione sia stata ribadita ed esaminata in dibattimento. Secondo i legali ci si trovava di fronte ad una violazione del diritto di difesa. Le citazioni della turista francese sono andate più volte a vuoto. Ora l’assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste. L’accusa aveva chiesto la condanna a tre anni di carcere.