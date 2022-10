Nubifragi e strade chiuse in Sicilia, ecco la situazione: MAPPA

Gli aggiornamenti dell'Anas

In seguito all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia, soprattutto nel versante occidentale, sono tornate percorribili le strade statali 113 “Settentrionale Sicula” e 188 “Centro Occidentale Sicula”, che questa mattina erano state chiuse nelle aree, rispettivamente, di Calatafimi e Marsala nel trapanese. Lo comunica l’Anas

L’autostrada A29dir/A “Diramazione per Birgi”, chiusa stamane per allagamento in entrambe le direzioni, è stata riaperta in direzione aeroporto mentre permane ancora la chiusura in direzione Dattilo.

È stato necessario inoltre chiudere al traffico la strada statale 643 “Di Polizzi” dal km 19,100 al km 21,700, a Scillato (PA), per la presenza di fango in carreggiata.

Il personale di Anas è costantemente impegnato nella gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.