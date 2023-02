Nuoto Catania, una rovesciata di Torrisi regala il pari contro Savona

Giuseppe Dato: "Questo punto ci da la consapevolezza che siamo vivi"

CATANIA – E’ una straordinaria rete in rovesciata di capitan Torrisi a determinare il pareggio 13-13 tra i rossazzurri e la R.N Savona. Quello conquistato oggi è un punto che a detta del tecnico Giuseppe Dato dimostra che la Nuoto Catania è viva e che rimane in partita fino all’ultimo anche contro squadre di livello superiore.



I primi ad andare a segno sono i rossazzurri con Camilleri 1-0, successivamente il Savona trova due reti prima con Patchaliev e poi con Campopiano 1-2. Gullotta sigla la rete del 2-2, subito dopo Patchaliev realizza il 2-3, ma la Nuoto Catania si impone prima con Gullotta e poi con Riccardo Torrisi 4-3. Chiude la prima frazione la rete del Savona con Caldieri 4-4. Solo tre reti nella seconda frazione: la prima è dei padroni di casa con Privitera 5-4, poi gli ospiti rispondono con Djurdjic 5-5 e poi con Rizzo 5-6 (su rigore).



All’inizio della penultima frazione di gioco trova il gol del pareggio Camilleri 6-6. Gli ospiti finalizzano con Guidi 6-7. Poco dopo tripletta di Giorgio La Rosa (due delle reti su rigore) 9-7, poi Patchaliev accorcia le distanze 9-8, risponde Russo 10-8. La rete di Djurdjic chiude la terza frazione 10-9. Nell’ultima frazione di gioco va a segno il Savona con Campopiano 10-10. Risponde Grummy 11-10. Poi tripletta degli ospiti realizzata da Bruni 11-13. Ma la Nuoto Catania non molla e riesce a chiudere il match in parità grazie alle reti di Camilleri 12-13 e capitan Giorgio Torrisi 13-13 la cui rete in rovesciata ha fatto esplodere di gioia la Scuderi.



“E’ stata una partita molto bella, e certamente divertente per il pubblico – ha affermato a fine gara il tecnico Giuseppe Dato – I ragazzi hanno sofferto, disputando una gara importante e rimanendo in partita fino all’ultimo. Questo punto ci da la consapevolezza che siamo vivi! Il prossimo match, sabato in trasferta contro l’Anzio, sarà un altro importante banco di prova con importantissimi punti in palio”.



Queste le parole del giocatore Camilleri: “Penso che è stata una partita giocata col cuore. Poteva finire in qualsiasi modo. Quello di oggi è un pareggio che ci rende ancora più consapevoli dei nostri mezzi e ci da ulteriore motivazione per i prossimi incontri. E’ un pareggio che vale più del punto acquisito”.