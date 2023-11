Il nuoto master palermitano fa una scorpacciata di premi in Campania

Presenti quasi 600 atleti da tutta Italia al Trofeo Flegreo

Tre nuotatori palermitani, Giulia Noera ed Alberto Travaglino della Waterpolo Palermo e Marina Finocchiaro dell’Olympia, hanno preso parte lo scorso weekend, a Napoli, alla piscina del Centro Federale Felice Scandone, all’ottava edizione del Trofeo Flegreo, tappa nazionale del Circuito Supermaster.

Erano presenti quasi 600 atleti, giunti da tutta Italia. La classifica finale di società ha visto prevalere, per numero di atleti, la Sintesi SSD, squadra che giocava in casa, ma a livello di prestazione Palermo ha sovrastato tutti. Marina Finocchiaro, dell’Olympia Palermo, si è distinta vincendo nella sua categoria M60 i 50 e 100 metri rana e i 50 stile libero. Anche Alberto Travaglino, pur influenzato, ha voluto onorare comunque la trasferta campana, portando a casa l’argento nei 50 stile libero M70.

Spicca Giulia Noera

I due premi speciali in palio nella competizione, ovvero la targa Franco Garipoli per la migliore prestazione assoluta nella gara dei 100 farfalla e la targa Shmutz per la migliore prestazione nei 50 stile libero, sono andati entrambi a Giulia Noera che ha vinto anche nella sua categoria. Inoltre, l’atleta siciliana ha portato a casa anche la coppa per la migliore prestazione assoluta della manifestazione.

“Questa gara, alla quale sono affezionata da anni, grazie anche all’organizzazione dell’amico Francesco Vespe, mi ha regalato sempre grandi soddisfazioni. – dice Giulia Noera – Quest’anno ho cambiato squadra e sono tornata ad allenarmi con la Waterpolo di Cinzia Collura e spero di portare avanti gli obiettivi che mi sono prefissa. Adesso il prossimo impegno per tutto il movimento, saranno i Campionati Italiani in vasca corta, a Torino, dall’8 al 10 dicembre prossimi ed è per questo che talvolta mi alleno nella vasca da 25 metri del TC3, che ringrazio sempre per la disponibilità. Per fortuna, sembra scongiurata la chiusura per quest’anno della Piscina Olimpica di Viale del Fante e questo fa tirare un sospiro di sollievo a tutti noi, fino alla conclusione della stagione natatoria 2024”, conclude.