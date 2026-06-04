Nuova adesione all’Udc, arriva la consigliera Maggiore di Santa Flavia

"Convinta dal progetto"

SANTA FLAVIA (PALERMO) – La consigliera comunale di Santa Flavia (Palermo) Adelaide Giuseppa Maggiore aderisce ufficialmente al progetto dell’Unione di centro, seguendo il percorso intrapreso da Maurizio Lo Galbo, da mesi punto di riferimento in Sicilia e in provincia di Palermo per l’Udc.

“Per me è motivo di profonda gioia e orgoglio continuare a seguire, anche in questa nuova fase, il caro amico Maurizio Lo Galbo, al quale ripongo fiducia e stima – dice -. Sono convinta che, insieme a tanti altri amministratori, possiamo davvero aprire una nuova stagione politica per il bene comune della collettività siciliana”, sono queste le prime dichiarazioni della consigliera comunale di Santa Flavia.

Soddisfatto il coordinatore della Provincia di Palermo dell’Udc, Paolo Franzella: “L’Udc sta crescendo in maniera capillare in tutto il territorio palermitano; siamo felici e soddisfatti della presenza che aumenta ogni giorno sui territori grazie al continuo lavoro dei coordinatori e dirigenti dell’Udc”.

Decio Terrana, coordinatore politico dell’Unione di centro in Sicilia, afferma: “Il passaggio di Adelaide Giuseppa Maggiore rappresenta un segnale politico chiaro e significativo della costante crescita dell’Unione di Centro in Sicilia. Un’adesione che conferma la credibilità del nostro progetto politico, fondato sui valori del popolarismo, della responsabilità istituzionale e della centralità dei territori. L’Udc continua ad attrarre amministratori e personalità che scelgono un percorso serio, coerente e orientato al bene comune, lontano da improvvisazioni e logiche di mera propaganda. Il nostro obiettivo resta quello di rafforzare una presenza politica solida e radicata, capace di offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini siciliani”.