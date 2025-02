San Pietro Clarenza, Desirée Daniela Delia lascia la Nuova Dc

Era coordinatrice del nucleo cittadino dello Scudocrociato

SAN PIETRO CLARENZA (CATANIA) – L’assessore e consigliere comunale Desirée Daniela Delia dice addio alla Nuovo Dc di Salvatore, partito che la vedeva peraltro coordinatrice cittadina nel comune ai piedi dell’Etna.

“Ringrazio la DC per la grande fiducia accordatami, ma ragioni profonde mi spingono a non identificarmi più con un gruppo che non riesce a fare coesione e a fare sentire parte attiva ogni componente” dichiara.

“L’affermazione e la coerenza con ciò che sono, con la mia storia, i miei valori e il mio operato all’interno dell’Amministrazione mi hanno portata, mio malgrado, a maturare questa decisione” sottolinea l’amministratrice Clarentina.

Desirée Daniela Delia è ritenuta vicina a Simona Latino, presidente della nona commissione permanente di Palazzo degli elefanti, transitata di recente all’interno del Movimento per l’Autonomia.