Nuova Democrazia cristiana: in Sicilia nominati due dirigenti

Chi sono e cosa faranno

PALERMO – La Democrazia Cristiana conferisce due nuovi incarichi dirigenziali in Sicilia. Paolo Palermo è il nuovo responsabile del dipartimento Foreste, Sviluppo Rurale e Territoriale, Nicola Cipolla del dipartimento Attività produttive. Le nomine sono state conferite dal segretario regionale della Democrazia Cristiana, Stefano Cirillo.

“Dopo tanti anni di militanza all’interno dei sindacati, ho deciso di dedicarmi totalmente alla politica per tutelare i diritti del comparto rurale e territoriale. Come dice Sigmund Freud ‘l’essere umano per dare un senso alla propria vita deve credere a qualche cosa’ e io credo nel grande partito come la DC”, dichiara Paolo Palermo.

“Mettere a disposizione le proprie esperienze per il bene comune è un obbligo etico se si vuole vivere in una democrazia. Fare parte della DC è un onore per ciò che questo partito politico rappresenta in termini di ideali, valori e aspettative di servizio verso la nazione – dichiara Nicola Cipolla -. Non posso che ringraziare tutta la dirigenza per la fiducia riposta nell’assegnarmi il compito di coordinare il dipartimento che si occupa delle attività produttive, ambito fondamentale per una vicinanza ai bisogni di chi produce e crea lavoro. Un’area che genera speranza per una regione che vede sempre più difficile mantenere cicli produttivi e dignità di un lavoro stabile e gratificante”.