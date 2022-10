Nuova gara per i collegamenti con le isole minori

Offerte entro l'11 novembre

1' DI LETTURA

PALERMO – La Regione Siciliana ha dato il via a un nuovo “tentativo” di aggiudicare la concessione dei servizi pubblici di trasporto via mare con un tipo di traghetto, progettato per trasportare carichi su ruote come automobili, autocarri oppure vagoni ferroviari.

Cinque lotti

La precedente gara, indetta lo scorso aprile, tra lotti deserti (quelli relativi a Pantelleria e Ustica) e la dichiarazione di inammissibilità per le offerte presentate da Caronte & Tourist isole minori per i restanti lotti, non era stata aggiudicata. Inammissibilità, secondo la commissione di gara, perché non era stato raggiunto il punteggio minimo previsto (30 contro i 29 ottenuti). I lotti, in gara, sono sempre cinque, ovvero Eolie, Egadi, Pantelleria, Pelagie e Ustica. I termini per la presentazione delle offerte è fissato all’undici novembre.

Il bando

La durata dell’affidamento sarà di 60 mesi. Il valore complessivo della concessione è stimato in 129,072 milioni più Iva. Nel dettaglio, per il lotto Eolie 33,607 milioni; per le Egadi 14,776 milioni; per Pantelleria 24,034 milioni; per le isole Pelagie 41,172 milioni; per Ustica 15,481 milioni). In attesa dell’espletamento della gara e dell’aggiudicazione, la Regione, per quanto riguarda le navi ro- ro, ha prorogato il precedente contratto sino al 28 febbraio 2023. Per quanto riguarda i collegamenti veloci si è in attesa dell’aggiudicazione definitiva a Liberty Lines: si stanno ultimando i controlli documentali. Nel frattempo la società trapanese opera, in regime di proroga, sino al prossimo 31 dicembre. In entrambi i casi la proroga cesserà quando ci sarà l’aggiudicazione definitiva della gara e la stipula del contratto.