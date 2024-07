Catania, apre una nuova isola ecologica: servirà Librino e San Giorgio

L'inaugurazione del Centro Comunale di Raccolta

CATANIA – Aprirà giovedì 1 agosto mattina il Centro Comunale di Raccolta (CCR) realizzato in viale Biagio Pecorino, nei quartieri Librino – San Giorgio del VI Municipio. La struttura di prossimità sarà presidiata da operatori ambientali e i cittadini potranno portarci diversi tipi di rifiuti, compresi quelli delle frazioni che non vengono ritirate a domicilio.

All’apertura al pubblico della nuova isola ecologica parteciperanno il sindaco di Catania Enrico Trantino, l’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi, il neo assessore comunale all’Ecologia e all’Ambiente Massimo Pesce.

La nuova isola ecologica a Catania

Saranno presenti inoltre rappresentanti delle associazioni ambientalisti e i dirigenti di Ecocar Ambiente, azienda che dal 2021 opera a Catania nel Lotto Sud, nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e che gestirà con proprio personale anche la nuova infrastruttura.

Il nuovo Centro Comunale di Raccolta di viale Biagio Pecorino, il terzo operativo con quelli di via Gianni a Picanello e viale Tirreno a Trappeto Nord, è stato realizzato grazie al progetto presentato dall’Amministrazione Comunale e finanziato coi fondi comunitari del Pon Metro, insieme ad altri tre CCR prossimi all’operatività realizzati in via Montenero, via Forcile e tra le vie San Filippo Neri e Vagliasindi.