Nuova notte di sbarchi a Lampedusa: arrivati 372 migranti

LAMPEDUSA – Notte di sbarchi a Lampedusa dove sono arrivati 372 migranti. Otto le imbarcazioni soccorse, due delle quali dalla Ong Astral, e una arrivata direttamente sul tratto di costa prossimo a via Madonna, in contrada Guitgia. Ieri, dopo che il vento di maestrale è diminuito, ci sono stati tre approdi, per un totale di 139 persone.

Durante la notte, le motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza hanno salvato gruppi composti da 40, 39, 14, 45, 41 e 49 persone originarie di Burkina Faso, Guinea, Nigeria, Costa d’Avorio, Mali e Camerun. La Ong Astral ha invece trasbordato prima 25 egiziani e tunisini e poi 42 (fra cui 4 donne e 2 minori) guineani, malesi, sudanesi e ivoriani che sono stati sbarcati al molo commerciale.

Alle 4,45 infine i carabinieri hanno rintracciato in via Madonna 77 tunisini, fra cui 6 donne e 16 minori. L’imbarcazione di 9 metri, utilizzata, a detta dei migranti, per la traversata, al momento, non è stata ancora ritrovata. Tutti i gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 769 ospiti. Ieri sera, dopo il trasferimento di 180 persone con volo Oim per Bergamo, erano rimaste 308 persone nella struttura. Questa sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia scorterà all’aeroporto altri 180 migranti che, sempre con volo Oim, verranno spostati a Bari.