Nuova notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 75

Al momento sono 1.161 i profughi all'hot spot di contrada Imbriacola

LAMPEDUSA – Settantacinque migranti sono sbarcati durante la notte a Lampedusa: 18 sono stati rintracciati, dai carabinieri, sulla spiaggia di Cala Croce e 57 sono stati trasbordati dalla nave Cassiopea sulla motovedetta Cp327 della Capitaneria che li ha condotti a molo Favarolo. I migranti hanno riferito di essere originari di Egitto, Sudan, Somalia, Palestina, Siria, Yemen, Etiopia e Bangladesh e di essere salpati da Zwara e Tripoli in Libia. Ieri, sull’isola, c’erano stati 19 approdi in 24 ore con un totale di 631 persone.

Intanto, sono 1.161, fra cui 295 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. I trasferimenti di ieri, programmati dalla prefettura di Agrigento e coordinati dalla polizia, hanno permesso di alleggerire in maniera notevole le presenze: sono stati infatti 1.269 i profughi spostati nell’arco di 24 ore. Gli ultimi 569, durante la notte, sono stati imbarcati sul traghetto Veronese, dedicato al trasferimento, che sta viaggiando verso Reggio Calabria. In serata erano stati invece spostati 189 con la motonave di linea che è giunta da poco a Porto Empedocle e in mattinata, sempre con la stessa destinazione, erano stati trasferiti in 511. Per metà mattinata, la prefettura ha disposto lo spostamento di altri 350 migranti con il traghetto di linea Galaxy che in serata approderà a Porto Empedocle.