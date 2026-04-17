Catania, inaugurata la nuova Questura: “Uno splendido risultato”

Alla presenza del capo della Polizia, Vittorio Pisani

CATANIA – “La nuova questura di Catania è uno splendido risultato di cui dobbiamo essere tutti quanti orgogliosi perché la dimostrazione della sinergia tra le istituzioni statali e gli enti locali”. Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Questura etnea e in occasione del 174esimo anniversario della Polizia di Stato.

La nuova Questura di Catania

L’evento. Il prefetto Pisani, accompagnato dal questore Giuseppe Bellassai e dal prefetto Pietro Signorello, ha ricevuto gli onori dello schieramento prima della cerimonia ufficiale. Nel suo intervento ha ribadito l’importanza di cogliere “l’evoluzione dei tempi e il mutamento dei bisogni della collettività, così da adeguarsi e fornire una risposta sempre pronta ed esaustiva”, sottolineando anche lo sforzo compiuto negli ultimi anni per “superare le difficoltà della logistica della Questura e dare una risposta più incisiva in termini di vicinanza e prossimità al cittadino”.

Sicurezza, giovani e futuro

“Il tema della sicurezza è un tema fortemente sentito dai cittadini, ma purtroppo spesso strumentalizzato. La polarizzazione del dibattito la ricerca di soluzioni soluzioni che invece potrebbe dare un’unità di indirizzo e una capacità all’azione di prevenzione e di contrasto”, ha aggiunto Pisani. “È la sicurezza a rendere un paese libero e questo è il nostro compito. Noi dobbiamo avere la capacità di porre la polizia di Stato al passo con i tempi che viviamo – ha detto ancora – e non solo non basta comprendere la contemporaneità, ma è necessario avere uno sguardo rivolto al futuro”.

“Uno sguardo – ha evidenziato Pisani – verso le future generazioni e così abbiamo implementato le nostre giornate nei teatri comunali delle città, dove riunire gli adolescenti delle scuole medie e superiori ai quali trasmettere pillole di legalità ai fini di diffondere una cultura che possa aiutarli ad evitare la commissione di comportamenti devianti”.

Polizia e nuovi strumenti scientifici

“E’ importante altresì lo sguardo al progresso scientifico – ha sottolineato il Capo della Polizia – e da qui l’impegno nostro per una maggiore presenza nel mondo universitario con specifici laboratori formativi per i nostri investigatori tecnici”. “Siamo consapevoli – ha concluso Pisani – di quanto sia fondamentale oggi più che mai una formazione aggiornata per i nostri chimici fisici, biologi informatici”.

Nel corso della celebrazione sono stati premiati diversi poliziotti distintisi per attività operative. La giornata si è conclusa con il taglio del nastro della nuova struttura, benedetta dall’arcivescovo Luigi Renna, e con iniziative dedicate ai giovani, tra cui lo “Spazio della legalità” e gli eventi culturali e sportivi organizzati in città.