Nuove indagini sul caso Garlasco: perquisizioni a casa di Andrea Sempio

Sequestrati supporti informatici

PAVIA – Perquisizioni a casa di Andrea Sempio, a Voghera (Pavia) nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, e a casa dei suoi genitori, a Garlasco. Lo apprende l’Ansa da fonti vicine alle indagini. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia.

Le perquisizioni sono coordinate dal procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, dall’aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano. Andrea Sempio, di 37 anni, è indagato nell’ambito di una nuova ricostruzione del delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva, nel 2015 l’ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi, attualmente in semilibertà.

Le perquisizioni mirano all’acquisizione di supporti informatici su cui gli inquirenti cercano nuove prove. Da indiscrezioni sarebbero stati sequestrati telefonini e pc. Controlli sarebbero in corso oltre che a casa dei genitori di Andrea Sempio, anche in casa di suoi due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, che, come si leggeva già negli atti, frequentavano all’epoca “la casa della vittima”.

Dopo le perquisizioni l’attenzione degli inquirenti si sarebbe spostata a Tromello, piccolo comune della Lomellina, sempre in provincia di Pavia. Secondo indiscrezioni alla ricerca di una possibile arma del delitto probabilmente un attizzatoio che secondo un testimone sarebbe stata gettata in un canale.