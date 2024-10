Nuove nomine nel Consiglio di Amministrazione di AmCham Italy

MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta nel polo museale Gallerie d’Italia a Milano la riunione del Consiglio di Amministrazione di AmCham Italy, durante la quale sono stati nominati i nuovi membri del Consiglio.

AmCham Italy – affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese – da oltre cento anni sviluppa e favorisce le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia, promuovendo e tutelando gli interessi dei propri Associati nell’ambito dell’attività di business tra i due Paesi.

“AmCham Italy – si legge in una nota – è lieta di accogliere i nuovi membri che, con le loro competenze e il loro impegno, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Organizzazione”.

Queste le nuove nomine: Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato di HPE Italia, nominato Vice Presidente AmCham Italy; Alessandro La Volpe, Amministratore Delegato di IBM Italia, nominato nuovo Board Member; Teodoro Lio, Amministratore Delegato di Accenture Italia, nominato nuovo Board Member; Mario Vanni, Consigliere di Amministrazione di Spencer Stuart Italia, nominato nuovo Board Member.

Il Presidente AmCham Italy, Stefano Lucchini, ha espresso grande soddisfazione per la nomina dei nuovi Consiglieri, sottolineando l’importanza del loro ruolo nell’affrontare le sfide future e nel rafforzare la missione dell’American Chamber of Commerce in Italy.

Con le nuove nomine, il Consiglio di Amministrazione è composto da 47 Board Members.

La riunione si è aperta con un sentito messaggio di saluto e ricordo di Emilio Petrone, entrato nel Board AmCham Italy nel 2005, e tragicamente venuto a mancare lo scorso 18 settembre. Il Consiglio ne ha ricordato la grande dedizione, professionalità e visione, esprimendo il proprio cordoglio con un minuto di silenzio.

Durante l’incontro è stato infine presentato il programma eventi per i prossimi mesi.

Un calendario ricco di appuntamenti per rispondere alle esigenze degli Associati e di tutta la community italo-americana, creando occasioni di incontro, confronto e nuove opportunità di business.

Culmine del programma i due prossimi grandi eventi: Election night del 5 novembre, dedicato alle elezioni presidenziali americane che si terrà a Palazzo Bovara – Circolo del Commercio in Corso Venezia a Milano; Transatlantic Award Gala Dinner del 2 dicembre, cena di gala per l’assegnazione dei tradizionali Transatlantic Award che si terrà agli East End Studios di Via Mecenate a Milano.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).