Nuove scosse di terremoto nelle Marche: scuole chiuse anche oggi

ANCONA – Prosegue la sequenza sismica davanti alla costa delle Marche, dopo il terremoto di magnitudo 5.7 registrato ieri mattina. La scossa più rilevante delle ultime ore è stata di 3.5 alle 23:05, con epicentro in mare a 30 km da Fano. Scuole chiuse anche oggi nella città in provincia di Pesaro e Urbino. Maltempo: allerta gialla oggi in Liguria e Toscana.