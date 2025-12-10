 Nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 126 migranti
Nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 126 migranti

All'hotspot, al momento, ci sono 263 ospiti
MEDITERRANEO
di
LAMPEDUSA – Sono 126 i migranti soccorsi durante la notte dalle motovedette di guardia di finanza e Capitaneria, nonché dalla ong Trotamar III e sbarcati a Lampedusa. Tre i natanti, partiti da Zawiya e Zuara in Libia e da Zarzis in Tunisia, agganciati dai soccorritori con a bordo da 19 (trasbordati dalla ong) a 71 bengalesi, guineani, egiziani, pakistani, eritrei ed afghani.    

Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, c’erano stati 2 sbarchi con 41 e 18 persone. All’hotspot, al momento, ci sono 263 ospiti. 

