Le nomine decise dall'assemblea dei soci

PALERMO – L’Assemblea dei soci dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, composta dalla Regione Siciliana, dal Comune di Palermo e dalla Fondazione Andrea Biondo, riunitasi in seduta straordinaria questo pomeriggio, ha nominato all’unanimità il nuovo Consiglio di amministrazione. L’organismo resterà in carica per un quinquennio.

Il Consiglio è composto da: Giovanni Puglisi (presidente), Valeria Minà (consigliera), Lorenzo Giovanni Catalano (consigliere), Giuseppe Scalzo (consigliere), Rosa Maria Di Benedetto (consigliere). Sempre all’unanimità, l’Assemblea ha nominato il Collegio dei revisori dei Conti, composto da Antonino Giuffrè (presidente), Antonella Catalano (revisore effettivo), Roberto Crivello (revisore effettivo), Angela Di Stefano (revisore supplente) e Liliana Sciortino (revisore supplente).

“Puglisi, grato all’Assemblea dei soci per essere stato confermato alla presidenza, formula i migliori auguri ai nuovi componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori e ringrazia tutti i consiglieri e i revisori che si sono succeduti nel mandato appena concluso”, ricorda una nota. Puglisi esprime poi “il migliore augurio ai nuovi amministratori, certo della piena collaborazione di tutto il personale, artistico e tecnico, del Teatro stesso”. “Sono convinto – afferma – che le potenzialità del Teatro Biondo potranno essere adeguatamente espresse, sotto la guida artistica del direttore Valerio Santoro, anche negli anni a venire, con lo stesso successo del primo anno di mandato, nella prospettiva di sviluppare politiche culturali e artistiche in favore dei giovani e con lo sguardo rivolto tanto al territorio quanto allo scenario nazionale e internazionale”.