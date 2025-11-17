Nuovo Cda di Sac, il Pd incalza “La Regione mantenga gli impegni”

PALERMO – “Sulla nomina del nuovo Cda della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, Schifani mantenga gli impegni presi lo scorso aprile”. A chiederlo è Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo dem in commissione Trasporti alla Camera.
Il riferimento è al rinnovo degli organismi della Camera di commercio del Sud Est, socio di maggioranza della Sac e tuttora commissariata dalla Regione. “È un passaggio fondamentale – sottolinea Barbagallo – non solo per il rispetto delle norme, ma anche per restituire credibilità all’istituzione Regione, oggi più che mai necessaria”.
Per il deputato dem, la regia delle scelte sul futuro dello scalo etneo deve rimanere saldamente nelle mani del principale proprietario dell’aeroporto: “Deve essere la Camera di commercio a decidere, non la Regione o, peggio, i politici del centrodestra con imbonimenti e pseudo accordi consumati durante pranzi o cene varie”.
Barbagallo ricorda anche che, appena una settimana fa, sono state presentate le liste per il rinnovo della Camera di commercio, “che raccolgono un accordo larghissimo delle organizzazioni datoriali”.
“Chiediamo quindi a Schifani – conclude – di essere coerente con quanto dichiarato pubblicamente ai siciliani: insediare subito gli organismi della Camera di commercio ed evitare forzature di qualsiasi tipo”.