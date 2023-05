Nuovo collegamento Catania-Malta con Wizz Air

La nuova rotta sarà operativa dall'1 luglio con sei voli a settimana durante i mesi estivi.

CATANIA. La compagnia Wizz air ha annunciato un nuovo collegamento tra Catania e Malta. La nuova rotta sarà operativa dal 1 luglio con sei voli a settimana durante i mesi estivi: uno ogni giorno dal martedì alla domenica “Siamo lieti – ha affermato Tamara Nikiforova, corporate communication manager del gruppo Wizz Air – di aggiungere un’altra rotta al nostro network a Catania, portando a 30 il numero totale di rotte WIZZ dalla base.



Con sei nuove rotte da Catania, due da Comiso, un aumento delle frequenze e il quarto aeromobile in arrivo nel prossimo inverno, Wizz Air rimane impegnata a migliorare la connettività per i suoi passeggeri in Sicilia con opportunità di viaggio più comode, convenienti e sostenibili”.